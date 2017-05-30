Медведев поздравил Звягинцева с успехом на Каннском фестивале

Премьер-министр России поздравил режиссера Андрея Звягинцева и продюсера Александра Роднянского, чей фильм «Нелюбовь» получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Об этом во вторник, 30 мая, сообщается на сайте правительства.

«Ваша картина "Нелюбовь" открыла конкурсную программу и, несмотря на свое название, обрела любовь и признание кинокритиков и зрителей. Она стала настоящим событием этого знаменитого кинофорума», — говорится в телеграмме.

«А самое главное — ярко продемонстрировала, что российское авторское кино пользуется популярностью и вызывает большой интерес во всем мире», — отметил Медведев.

Председатель правительства добавил, что лента Звягинцева «пронзительно и честно рассказала о жизни семьи, непростых отношениях отцов и детей, о чувствах и переживаниях, о том, что волнует каждого человека».

«Нелюбовь» является совместной продукцией российской, французской, бельгийской и немецкой кинокомпаний. Съемки начались осенью 2016 года.

Российская премьера картины состоится 1 июня.