«Союзмультфильм» стал индустриальным партнером «Сколково»

Правление фонда «Сколково» приняло решение о предоставлении компании «Союзмультфильм» статуса партнера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии.

«В ближайшие дни между "Союзмультфильмом" и "Сколково" будет подписано соглашение о партнерстве и основных условиях размещения центра научно-исследовательских и опытно-конструкторных разработок (НИОКР) на территории инновационного центра», — отметили в киностудии.

Материалы по теме «В 90-е убивали, сегодня увольняют» Бывший худрук «Союзмультфильма» о своем уходе со студии

«Наибольший кассовый успех имеют фильмы, созданные с применением новейших средств производства», — объяснила инициативу председатель правления студии Юлиана Слащева. По ее словам, НИОКР-центр создается с целью развития технологической базы.

Идея получила поддержку правительства России, Министерства культуры России, а также Министерства экономического развития России.