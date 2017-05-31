Потенциально обитаемую луну Сатурна заподозрили в перевороте

Полученные станцией Cassini данные указывают на то, что в далеком прошлом Энцелад, один из спутников Сатурна, на котором допускается существование жизни, перевернулся. Соответствующее исследование американских ученых опубликовано в журнале Icarus, кратко о нем сообщает НАСА.

Специалисты обнаружили, что современная ось вращения Энцелада наклонена от древней на 55 градусов. Вероятной причиной переворота небесного тела ученые считают его столкновение с крупным астероидом, которое примерно на миллион лет дестабилизировало вращение спутника.

Миграция полюсов Энцелада Изображение: NASA

Скорее всего, астероид врезался в луну в районе экватора, который затем сместился в сторону современного южного полюса спутника. В настоящее время там располагаются тигровые полосы — разломы с активным криовулканизмом, на северном полюсе подобных геологических особенностей нет.

Работа авторов позволяет объяснить, почему северные и южные полюсы спутника отличаются — если бы не было столкновения, они были бы похожими.

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Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна. Вокруг планеты луна обращается за 32,9 часа. Радиус Энцелада примерно в 25, а масса — в 200 тысяч раз меньше, чем у Земли.

У луны крайне разреженная атмосфера, а под водяной мантией — твердое силикатное ядро. Поверхность на севере покрыта кратерами, на юге, где присутствуют тигровые полосы, их намного меньше. Под ледяной поверхностью Энцелада есть океан. Химический состав выбросов криовулканов спутника свидетельствует, что его недра благоприятны для зарождения и развития жизни, а внутри океана, вероятно, гидротермальная активность нагревает воду до 90 градусов по Цельсию.