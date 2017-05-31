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Голод пообещал восстановить пирамиду на Новорижском шоссе

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Инженер Александр Голод намерен восстановить разрушенную ураганом пирамиду на Новорижском шоссе. Об этом он в среду, 31 мая, сообщил радиостанции «Говорит Москва».

По словам Голода, в отличие от предыдущей, стеклопластиковой, новая пирамида будет бетонной. Кроме того, она станет выше. «Хорошо бы найти инвестора. Если не найдем его, будем строить пирамиду метров 70, это то, что я могу сделать сам, если найдем — метров 100», — заявил он.

Постройка останется на прежнем месте. «Как у Булгакова рукописи не горят, так и здесь пирамиды не уничтожаются. То есть как бы на этом месте пирамида осталась, правда, ее не видно, и это место со свойствами пирамиды будет сохраняться не менее полугода, а то и год. И моя задача за это время — восстановить сооружение», — рассказал Голод.

29 мая пирамида на Новорижском шоссе была снесена ураганом, обрушившимся на Москву и Подмосковье. Посетителей объекта вывели на улицу, никто из них не пострадал. Обломки строения упали на территорию расположенной рядом страусиной фермы и придавили одну из птиц, но она выжила.

Видео: Майя Вольф / YouTube

Ливень с порывами шквалистого ветра начался в Москве и области 29 мая во второй половине дня. Зафиксировано падение деревьев и рекламных конструкций. Жертвами стали 15 человек (10 в столице, 5 в области), в том числе дети. Пострадали около 200 человек.

Пирамида Голода была возведена на 38-м километре Новорижского шоссе в 1999 году. По словам автора проекта, сооружение обладает свойством гармонизировать пространство, накапливать биоэнергию, изменять структуру воды и свойства живых организмов, а также затягивать озоновые дыры в атмосфере. Официальная наука эту информацию не подтверждает. Функционировала как туристический объект и место продажи сувениров и заряженной воды. Аналогичные пирамиды существуют еще в нескольких регионах России, в частности на берегу озера Селигер в Осташкове.

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