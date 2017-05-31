Интерес южноамериканских туристов к России вырос в два раза

Интерес туристов из нескольких стран Южной Америки к летнему отдыху в России резко вырос в текущем году. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса Kayak, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 31 мая.

Специалисты изучили выполненные на сайтах Kayak поисковые запросы на авиабилеты и отели для путешествий в июне-августе 2017 года. В итоге они выяснили, что количество таких запросов на поездки в Россию у туристов из Аргентины увеличилось на 164 процента по сравнению с летом 2016-го.

На 110 процентов вырос спрос граждан Колумбии на это направление, а у отдыхающих из Бразилии — на 42 процента.

Ранее в мае «Коммерсантъ» сообщал, что зарубежные гости в 2017 году, напротив, стали реже выбирать Россию в качестве места отдыха. По данным туроператора «Тари Тур», количество бронирований иностранцами путевок на первую половину лета снизилось примерно на 20 процентов. Наиболее сильное падение показал азиатский рынок.