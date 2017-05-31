В сети набросились на Олимпийский комитет за твит о «феминистке, зато красивой»

В сети обратили внимание на твит Олимпийского комитета России, в котором фотографии гимнастки Ангелины Мельниковой сопровождались подписью «Может и феминистка, зато красивая и талантливая».

Позднее публикация исчезла без каких-либо комментариев, но ее скриншот быстро распространился в Twitter. Корреспондент «Ленты.ру» застал твит до того, как его удалили администраторы.

На снимках Мельникова позирует в футболке с надписью «Мы все должны быть феминистками».

Пользователи посчитали такой заход оскорбительным по отношению к сторонникам феминистического движения.

Юзеры также предположили, что аккаунтом руководит некомпетентный сотрудник SMM-службы и, вероятно, его ждут санкции.

В середине мая в сети активно обсуждали новую рекламу фитнес-батончиков от «Чудо-женщины». Фанатки героини комиксов и феминистки заявляли, что образ супергероини никак не вяжется с похудением и желанием «быть тонкой».