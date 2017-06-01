«Бильдербергский клуб» обсудит предварительные итоги правления Трампа

Собрание наиболее влиятельных и успешных политиков и бизнесменов — «Бильдербергского клуба» — начнется 1 июня в городе Шантильи (штат Вирджиния, США). Об этом сообщает The Guardian.

Трехдневный закрытый от посторонних глаз саммит начнется в люксовом отеле Westfields Marriot неподалеку от вашингтонской резиденции президента США Дональда Трампа. За день до встречи десятки работников насадили вокруг здания множество деревьев, чтобы скрыть сильных мира сего от объективов фотокамер.

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Как уточняет издание, основной пункт в повестке дня клуба сформулирован как «Администрация Трампа: отчет о проделанной работе». От американского лидера на встречу делегирован советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, министр торговли Уилбур Росс и один из стратегов администрации Крис Лайделл.

В списке приглашенных участников в этом году глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, король Нидерландов и посол Китая в США Цуй Тянькай.

Бильдербергский клуб среди поклонников теорий заговора часто считается мировым правительством, которое принимает все важные политические решения в мире.