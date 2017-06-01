У народного артиста России Владимира Носика украли 720 тысяч рублей

Народный артист России, актер театра и кино Владимир Носик заявил правоохранительным органам, что у него похитили с банковской карты около 720 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в полиции в четверг, 1 июня.

По словам собеседника журналистов, злоумышленник позвонил 69-летнему актеру и представился сотрудником Сбербанка, попросив под надуманным предлогом воспользоваться ближайшим банкоматом. «В интерфейсе банкомата мужчина, слушая собеседника, ввел определенные коды, и в результате злоумышленник похитил со счета средства в размере шести тысяч долларов и шести тысяч евро», — рассказал источник.

Московская полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.

Владимир Носик снялся в таких фильмах, как «Ты и я», «Жили три холостяка», «Под крышами Монмартра», «По улицам комод водили», «Звездная командировка», «Инспектор Лосев», «Вход в лабиринт» и «Инопланетянка». Он также участвовал в озвучке «Гостьи из будущего» — рассказывал содержание предыдущих серий в начале каждого эпизода. В 2016 году Носик получил звание народного артиста России. Служит в Малом театре с 1995-го.