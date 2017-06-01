В «Росатоме» спрогнозировали рост атомной энергетики в три раза

Мощность мировой атомной энергетики может вырасти в три раза к 2050 году по сравнению с текущим уровнем, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, передает корреспондент «Ленты.ру».

При этом он уточнил, что такие данные предоставляет Международное энергетическое агентство, прогнозирующее увеличение объемов атомной генерации, в случае соблюдения всеми странами-участниками договоренностей Парижского соглашения, с текущих 390 атомных Гигаватт до 930 Гигаватт в 2050 году.

Лихачев также уточнил, что если США выйдут из парижского соглашения, то это решение будет временным. «Сложно однозначно реагировать и давать оценку политической повестке дня суверенной страны — США. Президент Трамп, очевидно, относится, к президентам, которые выполняют свои обещания после выборов. Ждет ли Парижское соглашение судьба Транстихоокеанского партнерства, вопрос сложный», — подчеркнул генеральный директор «Росатома». Он также подчеркнул, что все связанное с вопросом участия Америки в международных соглашениях в настоящий момент — это переосмысление не внешней, а внутренней политики США.

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Лихачев также добавил, что в течение трех-четырех лет мы «увидим мощные программы озеленения энергетического баланса» в области производства мировой электроэнергии.

28 мая СМИ сообщили, что Трамп принял решение вывести США из Парижского соглашения по климату. Днем ранее глава государства написал в своем Twitter, что примет окончательное решение на следующей неделе.

Выход США из числа участников соглашения по климату, обязывающего сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов, являлся одним из предвыборных обещаний Трампа. 10 ноября 2016 года он заявил, что «изменения климата являются далеко не самым насущным вопросом национальной безопасности. Это триумф экстремизма над разумом, и Конгресс должен остановить это», — говорил Трамп.

24 февраля СМИ сообщили о том, что Трамп отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения.

28 марта Трамп подписал указ об отмене принятых своим предшественником Бараком Обамой мер по борьбе с изменением климата. Трамп выразил мнение, что решение Обамы наносит ущерб энергетике США и тем, кто работает в этой сфере. Перед подписанием он заявил о начале «новой эры американской энергетики».