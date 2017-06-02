Арам Габрелянов покинул «Национальную медиа группу»

Гендиректор медиахолдинга News Media Арам Габрелянов ушел с поста заместителя генерального директора «Национальной медиа группы» (НМГ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НМГ.

«Арам Ашотович Габрелянов занимается своими проектами, прекратил быть заместителем генерального директора после передачи "Известий" под управление НМГ», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе отметили, что доля владения «Известиями» НМГ составляет 100 процентов.

Как сообщил Габрелянов агентству RNS, после ухода из НМГ он сосредоточится на развитии интернет-проектов в качестве инвестора. При этом он не уточнил, на каких именно проектах сконцентрируется. От дальнейших комментариев он отказался.

НМГ создана в 2008 году в результате объединения медиаактивов банка «Россия» Юрия Ковальчука, Евгения Мордашова, «Сургутнефтегаза» и страховой группы «Согаз». С 2014 года совет директоров НМГ возглавляет олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, бывший депутат Госдумы Алина Кабаева.

В состав холдинга входят «Петербург-Пятый канал» (72,4 процента акций), ОАО «Первый канал» (25 процентов), телеканал РЕН ТВ (68 процентов), газета «Известия» (73,2процента), радиостанция «Русская Служба Новостей» (владеет полностью), ООО «Арт Пикчерс Вижн» (владеет наполовину), «Metro-Петербург», компания «Медиа Альянс» (телеканалы Discovery, Eurosport), газета «Спорт-Экспресс» (25 процентов).