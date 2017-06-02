Спорт
 

В офисе московского хоккейного клуба «Динамо» прошел обыск

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Представители МВД в четверг, 1 июня, провели обыск в офисе московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо». Об этом сообщается на сайте команды.

«Правоохранительные органы провели осмотр в офисном помещении, принадлежащем нашему клубу, и осуществили выемку бухгалтерской документации. Руководство "Динамо" предоставило все необходимые документы следственной группе и надеется на скорейшее разрешение возникших недоразумений», — говорится в заявлении.

По словам представителей клуба, мероприятие проводились в рамках проверки по письму заместителя председателя правления общества «Динамо» Сергея Федорова. Тот указал, что по имеющейся у него информации, один из сотрудников базы занимался хищениями средств от аренды льда.

«Между хоккейным клубом "Динамо" и одноименным обществом отношения сейчас достаточно напряженные и подобные письма на имя министра МВД от зампреда правления общества иначе как средством давления считать нельзя», — отметили в клубе.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф москвичи уступили во втором раунде петербургскому СКА (1:4).

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