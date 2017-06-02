Москвичи и гости столицы начали использовать Mercedes-Maybach как такси

Российская компания Wheely, предоставляющая услуги вызова автомобилей с личным водителем, начала выполнение заказов по новому тарифу Luxe. Об этом редакции« Ленты.ру» сообщила пресс-служба фирмы.

Новый тариф предусматривает подачу клиенту автомобиля Mercedes-Maybach. Используются машины 2015-2017 годов выпуска, каждый такой автомобиль стоит свыше 13 миллионов рублей. Стоимость поездки — от 2000 рублей, при этом предварительный заказ не обязателен. Тариф действует с 1 июня 2017 года.

«Сегодня мы единственные в России, кто может гарантировать подачу автомобиля такого класса. Мы запускаем это предложение по запросу клиентов: многие наши постоянные пассажиры хотели бы иметь возможность ездить только на Maybach. Это позволяет не только решить транспортную задачу, но и обеспечить максимальный уровень комфорта и подчеркнуть свой статус, не тратя при этом деньги на покупку и обслуживание такой машины», — пояснила операционный директор Wheely Ольга Королева.

Wheely («Вили») — российская IT компания, предоставляющая услуги вызова автомобилей премиум- и бизнес- класса в Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге и Перми. Вызов осуществляется через одноименное мобильное приложение.