МХАТ Горького займется нравственным воспитанием сотрудников СК

Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Максима Горького договорился о сотрудничестве со Следственным комитетом России в целях развития нравственности и патриотического духа у сотрудников ведомства. Об этом представитель СК Светлана Петренко заявила «Интерфаксу» в пятницу, 2 июня.

По словам Петренко, к такому решению пришли глава Следственного комитета Александр Бастыркин и худрук театра Татьяна Доронина.

Представитель СК объяснила, что работа следователей предполагает «не только высокие умственные и физические, но и прежде всего психоэмоциональные нагрузки».

«Непрерывный труд в таком темпе рано или поздно может негативно отразиться на эффективности работы. По вполне объективным причинам необходимая эмоциональная разгрузка, равно как и доступ к культурным мероприятиям, отчасти ограничены для сотрудников Следственного комитета», — отметила Петренко.

В июне 2016 года «Интерфакс» сообщал, что СК договорился с Малым театром об аналогичном сотрудничестве.

МХАТ имени Горького — драматический театр, основанный в 1987 году после разделения МХАТ СССР имени Горького (часть труппы ушла за Дорониной в новый театр, часть осталась с Олегом Ефремовым). Доронина занимает пост худрука учреждения с начала его существования.