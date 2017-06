Посетителей фестиваля Rock am Ring в Нюрбурге эвакуировали из-за угрозы теракта

Полиция эвакуирует посетителей рок-фестиваля Rock am Ring в немецком Нюрбурге (земля Рейнланд-Пфальц) из-за высокого риска террористической атаки. Об этом сообщили организаторы в официальном Twitter-аккаунте шоу.

Посетителей попросили организованно направиться в зону кемпинга. Отмечается, что фестиваль приостановлен до дальнейшего уведомления. Предположительно, он продолжится завтра.

Rock am Ring — один из крупнейших рок-фестивалей мира. Он ежегодно проходит в Нюрбурге в первые выходные июня. На фестивале за время его существования играли The Who, AC/DC, Deep Purple, Scorpions, Dio, Van Halen, Rolling Stones, Оззи Осборн. На шоу, которое должно было продлиться три дня, было продано более 80 тысяч билетов. В этом году хедлайнерами заявлены In Flames, Rammstein, System of a Down.

В 2012 году на этом рок-фестивале в результате удара молнии пострадали 42 человека, восемь из них госпитализированы.

30 мая немецкая полиция задержала 17-летнего сирийца по подозрению в подготовке теракта. По словам министра внутренних дел федеральной земли Бранденбург Карла-Хайнца Шретера, молодой человек собирался совершить нападение в Берлине.

5 июля 2003 года две террористки-смертницы подорвали себя в толпе у входа на территорию московского аэродрома «Тушино», где проходил рок-фестиваль «Крылья». Тогда погибли 14 человек, десятки были ранены.