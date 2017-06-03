Пять человек погибли в ДТП в Татарстане

Пять человек погибли в Татарстане в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщил РИА Новости представитель МВД по республике в субботу, 3 июня.

Как передает ГУ МЧС России по Татарстану, автомобили столкнулись в 17:20 на четвертом километре дороги Апастово —

Тетюши. К ликвидации последствий происшествия привлекались 39 человек и 12 единиц техники.

В МВД республики агентству рассказали, что в аварию попали автомобили Lada Granta и Chevrolet Cobalt. «В результате погибли пять человек, еще двое пострадали», — сообщили в региональном ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в субботу сообщалось, что в Михайловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате аварии погибли два человека, еще 22 пострадали.