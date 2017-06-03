Объявлен победитель премии «Нацбест» 2017 года

Победителем литературного конкурса «Национальный бестселлер» стала писатель, сценарист и колумнист «Ленты.ру» Анна Козлова с книгой «F20». Прямая трансляция церемонии финала велась на YouTube-канале премии.

Во время церемонии, которая прошла на Новой сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге, жюри прямым и открытым голосованием выбрало победителя из шорт-листа.

Всего в короткий список премии попали семь произведений. Помимо победившей книги это также «Патриот» Андрея Рубанова, «Родина» Елены Долгопят, «Тень Мазепы: Украинская нация в эпоху Гоголя» Сергея Белякова, «Жития убиенных художников» Александра Бренера, «Эта страна» Фигль-Мигля и «Головастик и святые» Андрея Филимонова.

Председателем жюри в 2017 году был генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Членами жюри в 2017 году стали победитель прошлого года Леонид Юзефович, рэпер Баста, актриса Анна Ковальчук, режиссер Борис Хлебников, композитор Настасья Хрущева и архитектор Сергей Чобан.

Премия «Нацбест» была учреждена в Санкт-Петербурге в 2001 году издателем и литератором Константином Тублиным. Ее жюри выбирает лучший роман, написанный на русском языке в течение календарного года.

Победитель получает денежную премию в размере одного миллиона рублей. Она делится между ним и выдвинувшим его номинатором. Остальные финалисты получают по 60 тысяч рублей.