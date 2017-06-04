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Президент «Реала» предложил Зидану тренировать команду до конца жизни

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Зинедин Зидан
Зинедин Зидан

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал о перспективах главного тренера команды Зинедина Зидана после победы над туринским «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. Его слова приводит AS.

«Зидан может остаться в "Реале" до конца жизни. Каждый наш фанат благодарен ему. Зидан работает всего 17 месяцев и делает все, что от него требуется. Что я могу сказать о Криштиану Роналду? Он выиграет пятый "Золотой мяч". Не думаю, что кто-то заслужил этот приз больше, чем он», — заявил Перес.

3 июня в финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 4:1 и второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов. Два из четырех мячей сливочных забил Роналду. Португалец довел общее количество голов за карьеру до 600.

Зидан возглавляет мадридцев с января 2016 года. Под его руководством «Реал» стал чемпионом Испании сезона-2016/17, дважды кряду выиграл Лигу чемпионов, по разу победил в Суперкубке УЕФА (2016) и клубном чемпионате мира (2016).

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