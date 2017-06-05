Интервью Путина каналу NBC News посмотрели более шести миллионов зрителей

Интервью президента России Владимира Путина журналисту Мегин Келли для первого выпуска программы «Воскресный вечер» (Sunday Night) на NBC News посмотрели 6,1 миллиона американцев. Об этом сообщает издание Adweek.

Издание утверждает, что этот эфир стал самым популярным вреди всех программ телеканала, исключая спортивные трансляции, начиная с 20 марта 2016 года.

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Беседа с российским лидером сумела обогнать традиционно занимающее верхние строчки рейтинга канала шоу Dateline. Специализирующаяся на криминальных историях программа смогла удержать у экранов 4,9 миллиона зрителей.

Келли, выступавшая модератором на дискуссиях Петербургского международного экономического форума, рассказала, что Путин обращался с ней «тепло, очень вежливо, интересовался семьей, рассказал подробности о своей». «Общение с глазу на глаз было весьма личностным», — добавила она.

2 июня президент России открыл пленарное заседание ПМЭФ с шутки: участникам, которые приветствовали его, он скомандовал «Вольно!». В заключительном слове Путин подшутил над Келли.