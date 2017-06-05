Норильск и Кольская ГМК отметили день окружающей среды остановкой производства

Во Всемирный день охраны окружающей среды, 5 июня, в Норильске и на Кольском полуострове было приостановлено производство на основных предприятий «Норникеля». Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-служба компании.

«Снижение негативного воздействия на окружающую среду, на Норильск - наш приоритет, поэтому мы посчитали важным принять участие в этой акции и обратить внимание жителей на наши усилия в этом направлении», - рассказал главный инженер Медного завода Заполярного филиала «Норникеля» Александр Леонов.

Кольская ГМК с 9 до 14 часов остановила плавильно-конверторный участок металлургического цеха. Здесь посчитали, что участие в экологической акции позволит не только сократить выбросы в атмосферу, но и сэкономить порядка 30 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

За счет внедрения новых технологий в течение 18 последних лет Кольская ГМК сумела вдвое сократить выбросы диоксида серы. На внедрение чистых технологий за тот же период металлурги потратили более 15 миллиардов рублей.

«Экологическую» паузу предприятия использовали для проведения плановых ремонтных работ.