Игги Поп приедет в Москву

Американский рок-певец Игги Поп в рамках турне выступит в московском клубе Stadium. Об этом ТАСС во вторник, 6 июня, сообщили в пресс-службе организатора гастролей музыканта.

Концерт 70-летнего исполнителя запланирован на 19 октября. Во время гастролей Поп также выступит в Италии, Франции, Канаде, США, Бельгии и Нидерландах.

В предыдущий раз рок-музыкант приезжал в Россию в 2010 году вместе с группой The Stooges.

Игги Поп (настоящее имя — Джеймс Остерберг-младший) известен такими хитами, как Lust for Life, The Passenger, I’m Bored и Candy. В его дискографии 17 сольных альбомов. Последний, Post Pop Depression, вышел в марте 2016 года. С группой The Stooges Поп записал пять студийных пластинок, релиз последней состоялся в 2013-м. Коллектив считается одним из родоначальников тяжелого рока.