Украинцев возмутил включенный в честь победы российского велогонщика гимн

Украинцев возмутил включенный в честь победы велогонщика из РФ Бугаенко гимн

Организаторы однодневной велогонки «Виченца — Бионде», проходившей в Италии, включили российский гимн в честь победы россиянина Виктора Бугаенко, выступающего в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.

Церемония награждения победителей гонки, в которой участвовали спортсмены не старше 23 лет, прошла 28 апреля. Украинскую сторону возмутило решение организаторов. Они потребовали провести расследование и принять меры для недопущения подобного в будущем.

1 января Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус 43 российским спортсменам. Четверо российских велогонщиков получили отказ в присвоении нейтрального статуса из-за причастности к силовым структурам или поддержки специальной военной операции.

В мае прошлого года россиян допустили на турниры под эгидой UCI в нейтральном статусе. Спортсменам разрешили выступать без каких-либо ассоциаций с Россией, национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.