Российский путешественник совершит шестимесячный поход вдоль всей Волги

Житель Нижнего Новгорода отправился в поход вдоль всей Волги. Такой путь мужчина под псевдонимом Дмитрий Нижегородский намерен проделать за полгода. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает телеканал «360».

Путешественник стартовал 13 мая у истоков Волги на Валдайской возвышенности в Тверской области. Он уже прошел 636 километров. Всего Нижегородскому предстоит преодолеть более 3,5 тысячи километров, до впадения Волги в Каспийское море. С собой путешественник взял палатку, рюкзак, газовую горелку и другие вещи.

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Весь путь мужчина намерен совершить пешком, исключение будет сделано только для паромов при пересечении рек. По словам Нижегородского, пока что он в основном шел по Тверской области, а затем ненадолго забрел в Подмосковье. Он вспоминает, что настоящим испытанием стал поход до Дубны, так как в это время как раз шел сильный дождь.

Нижегородский более десяти лет трудился в банке, но проводить время в офисе ему не нравилось, поэтому он уволился. «Это попытка изменить себя, потому что я считаю, что характер человека меняется в зависимости от условий, в которых он живет, работает. И вот я себя поставил в такие условия, которые, как я считаю, сделают меня сильнее, лучше», — пояснил мужчина.

По словам Нижегородского, по окончании похода он намерен написать книгу о своем опыте, а также найти работу в сфере туризма, например, гидом.

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