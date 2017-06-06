На Ямале открыли почтовую навигацию в трудодоступные районы

На Ямале открылась почтовая речная навигация в труднодоступные районы. Как сообщили ТАСС в региональном отделении «Почты России», после схода льда с арктических рек сотрудники приступили к доставке продуктов, товаров первой необходимости и почты в отдаленные поселки.

Первыми получателями стали жители Шурышкарского района, им доставили почту на катере. «Несмотря на труднодоступность районов, ямальские почтовики будут, как и прежде, полностью удовлетворять спрос местных жителей на услуги почтовой связи», — добавили в пресс-службе почты.

Доставка будет осуществляться до заморозков, после чего сотрудники почты пересядут на вертолеты, вездеходы и судна на воздушной подушке.

В 2016 году жители труднодоступных населенных пунктов Ямала получили около 120 тонн почты и товаров народного потребления в течение навигационного сезона.

В ЯНАО навигация проходит по рекам Обь, Малая Обь, Полуй, Надым, Сыня.

