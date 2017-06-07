Раскрыто происхождение негров и азиатов

Ученые из Уппсальского университета выяснили, когда впервые произошло разделение человека разумного (Homo sapiens) на отдельные группы, ставшие расами, включая монголоидов и австралоидов. По оценкам исследователей, это произошло более 260 тысяч лет назад. Препринт исследования имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Результаты многочисленных исследований показывают, что современный человек появился в южной части Африки. При этом возраст самых ранних останков Homo sapiens, найденных в Эфиопии, составляет около 190 тысяч лет.

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Ученые проанализировали ДНК, выделенную из останков семи людей, обнаруженных на территории Квазулу-Натал, восточной провинции ЮАР. Результаты продемонстрировали, что трое из них — охотники-собиратели, жившие две тысячи лет назад, — были близки к бушменам — группе, объединяющей несколько южноафриканских народов и обладающей древнейшей Y-хромосомной гаплогруппой.

Четверо других людей, фермеров из Железного века (от 1200 года до нашей эры до 340 года нашей эры), имели генетические признаки, похожие на носителей языка банту. Эти народы проживают почти на всей территории Африки, южнее Сахары.

Кроме того, ученые расшифровали геном мальчика, жившего две тысячи лет назад на территории побережья у города Баллито. Оказалось, что ДНК охотников-собирателей (в отличие от ДНК современных бушменов) не была затронута относительно недавним генетическим смешением с восточно-африканскими и евразийскими группами людей, прибывшими в регион в первом тысячелетии нашей эры. Это позволило определить, что люди из Квазулу-Натал отделились от предков современных бушменов и других представителей человека разумного ранее, чем 260 тысяч лет назад.

Ранее считалось, что древнейшее разделение Homo sapiens на отдельные группы произошло приблизительно 160-100 тысяч лет назад.

Расой называют несколько групп людей, объединенных комплексом схожих внешних признаков и сформировавшихся в одном географическом регионе. При этом какая-либо определенная черта не является специфичной для определенной расы. Так, монголоидные признаки встречаются у бушменов, а темная кожа — у австралоидов.