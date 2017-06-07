Песков раскритиковал работу CNN за фейковые сообщения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упрекнул американский телеканал CNN в том, что его «потоки информации» не привязаны к реальности. Об этом в среду, 7 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это очередная ложь, которая публикуется» — сказал Песков, комментируя сообщение телеканала о наличии «русского следа» в кибератаке на агентство новостей в Катаре.

«При этом, к сожалению, наши коллеги из CNN раз за разом публикуют ссылки на неназванные источники в неназванных подразделениях в какой-то разведке и так далее. То есть абсолютно непривязанные к реальности, непривязанные, что называется, к земле потоки информации. Что это, фейк он и есть фейк», — добавил он.

Официальный представитель Кремля также призвал «бороться за качество журналистки».