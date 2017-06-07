Песков пошутил над перебившей его журналисткой CNN

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил над журналисткой CNN, перебившей его во время конференц-колла. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Репортер присоединилась к брифингу уже после того, как официальный представитель Кремля прокомментировал сообщение CNN о наличии «русского следа» в кибератаке на катарское новостное агентство. Она задала свой вопрос, на который Песков начал отвечать, однако журналистка продолжила долго формулировать свою мысль и в итоге прервала пресс-секретаря. «Джил, это мой конференц-колл, а не ваш», — пошутил Песков. Фамилию журналистки он не уточнил.

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Кроме того, комментируя вышеупомянутые сведения CNN, пресс-секретарь российского президента упрекнул американский телеканал в том, что его «потоки информации» не привязаны к реальности. «К сожалению, наши коллеги из CNN раз за разом публикуют ссылки на неназванные источники в неназванных подразделениях в какой-то разведке и так далее», — посетовал официальный представитель Кремля.

В публикации CNN от 6 июня со ссылкой на источники сообщалось, что американские спецслужбы заподозрили российских хакеров в кибератаке, в результате которой на сайте катарского информагентства появилась новость, спровоцировавшая кризис в отношениях Дохи с соседними государствами. За день до этого девять стран, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, объявили о разрыве дипломатических связей с Катаром, обвинив эмират в поддержке запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида». Доха все обвинения отрицает.