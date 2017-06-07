«ВИМ-Авиа» пообещала решить проблемы с чартерными рейсами за две недели

В течение двух недель компания «ВИМ-Авиа» урегулирует проблему с массовыми задержками и чартерных отменой рейсов. Об этом заявил на железнодорожном форуме «Стратегическое партнерство 1520» министр транспорта Максим Соколов, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава Минтранса отметил, что проблемы у авиакомпании носят технический характер, а не финансовый. Трудности перевозчика, по его словам, заключаются в том, что не все воздушные суда до летнего сезона успели пройти необходимое техническое обслуживание, при этом летнее расписание было сверстано заранее. «В такой ситуации компании, как правило, отменяют или задерживают чартерные перевозки, сосредотачиваясь на регулярных. С точки зрения регулярных рейсов, ситуация стабилизировалась, больших задержек нет», — сказал он.

Соколов добавил, что «ВИМ-Авиа» работает с туроператорами и другими перевозчиками — договаривается о перевозке пассажиров отмененных чартеров. «Мы уверены, что в течение ближайших двух недель ситуация и с чартерными перевозками тоже будет стабилизирована. Один из бортов уже прошел техобслуживание и встает на крыло. Нашли еще два отечественных борта для поддержки перевозок "Вим-Авиа"», — сказал он.

В минувшую пятницу «ВИМ-Авиа» объявила о двухнедельной приостановке чартерных рейсов в турецкую Анталью, Ереван, Казань и Симферополь. В компании объяснили решение задержкой с возвращением после планового техобслуживания трех широкофюзеляжных самолетов. Лайнеры должны были вернуть более 10 дней назад. 6 июня было отменено еще 13 чартеров.

Крупный сбой в работе авиаперевозчика в Москве произошел 29 мая, когда сотни пассажиров из-за поломки лайнера почти на сутки застряли в аэропорту Домодедово.

Ранее в мае гендиректор «ВИМ-Авиа» получил представление Северо-Западной транспортной прокуратуры в связи с многочасовой задержкой рейса в Болгарию на восемь часов.