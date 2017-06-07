Вертолет Ми-2 разбился на Ставрополье

В Андроповском районе Ставропольского края разбился вертолет Ми-2, зацепившийся линию электропередач, сообщили Федеральному агентству новостей (ФАН) в региональном главке МЧС.

Пилот с госпитализирован с травмами средней тяжести. Отмечается, что воздушное судно выполняло сельскохозяйственные работы.

Падение произошло примерно в 10:11 мск, передает «Интерфакс».

По данным ФАН, предположительной причиной падения стал отказ двигателя. В результате происшествия почти 800 человек остались без электричества. На устранение повреждений ремонтным службам потребуется несколько часов.

В понедельник, 5 июня, Ми-2 разбился в Адыгее. Вертолет выполнял сельскохозяйственные работы и загорелся в воздухе вблизи станицы Сергиевской в Гиагинском районе. В Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России сообщили, что пилот совершил экстренную посадку и скрылся с места происшествия. Вечером он дал показания, в которых пояснил, что полет был санкционирован, но все документы сгорели в вертолете.