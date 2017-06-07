В Госдуме заявили об упадке этики международных отношений

Версия о причастности российских хакеров ко взлому компьютерных систем иностранных государств работает уже сама по себе и не требует доказательств, считает первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ). Его слова приводит РИА Новости в среду, 7 июня.

«Мы наблюдаем определенный регресс в этике международных отношений. Раньше для взаимных упреков требовались конкретные факты и аргументация. (…) Сегодня же считается нормальным бомбить по мозгам общественности некой своей "версией"» — сказал парламентарий, комментируя сообщения американских СМИ о «русском следе» во взломе агентства новостей Катара.

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По его словам, словосочетание «русские хакеры» уже превратилось в ярлык, который активно используют американские политики. «Тут даже не пропаганда, это просто подмена событий, параллельная реальность», — отметил он.

Ранее в среду телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы заподозрили российских хакеров в атаке на сайт государственного информационного агентства Катара. Киберпреступники якобы разместили на портале поддельное новостное сообщение, которое спровоцировало кризис в отношениях Дохи с соседними странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал эту информацию «очередным фейком».

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций. В тот же день к их решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий.