В Киеве предложили продать здание мэрии с аукциона

Киевляне потребовали от властей столицы продать здание мэрии, чтобы детские больницы города смогли купить необходимые лекарства. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает «Страна».

По словам инициаторов обращения, «в больницах практически полностью отсутствует необходимое современное медицинское оборудование и лекарства». «Для того, чтобы местные чиновники (...) обратили внимание на это позорное для европейской столицы явление, активисты благотворительного фонда "Дети. Украина. Будущее" требуют от Киевского городского совета рассмотреть вопрос продажи с аукциона здания КГГА [Киевской государственной горадминистрации]», — говорится в петиции.

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Автор обращения также подчеркивает, что «детские больницы города Киева находятся в ужасном техническом и санитарном состоянии».

Двумя днями ранее в Киеве у здания Верховной Рады активисты изобразили покойников — они легли на асфальте и покрыли себя белыми простынями. Так они выразили протест против реформы системы здравоохранения на Украине.

2 июня исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун признала, что в стране фактически нет бесплатной медицины.