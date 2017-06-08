В РГГУ обсудили гуманитарную миссию России на Ближнем Востоке

В Москве, в зале Ученого совета Российского государственного гуманитарного университета состоялся круглый стол на тему «Гуманитарная миссия России на Ближнем Востоке». В заседании приняли участие приглашенные эксперты и представители администрации вуза.

Александр Безбородов, первый проректор РГГУ по учебной работе, рассказал об открытии в университете бакалавриата, посвященного гуманитарной миссии России на Ближнем востоке и магистратуре по теме «Зарубежное регионоведение». Он подчеркнул уникальность подобных программ и необходимость формирования внятных и четких учебных задач, которые уже в основных чертах сформированы. Безбородов отметил, что в них будут набирать только самых лучших российских и зарубежных студентов.

Евгений Примаков, генеральный директор АНО «Русская гуманитарная миссия» обрисовал задачи России в регионе. По его словам, основная цель национальной стратегии — сделать российскую цивилизационную зону комфортнее, вырабатывая «механизмы трансляции и принятия наших ценностей». Он подчеркнул важность «мягкой силы», необходимость работы с населением, улучшения качества жизни людей в странах Ближнего Востока.

Ирина Васильева, заместитель генерального директора АНО «Русская гуманитарная миссия», рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются российские образовательные инициативы в регионе. Так, например, она пожаловалась на нехватку учебников русского языка.

Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Плигин подчеркнул в своем выступлении необходимость для России брать на себя ответственность за происходящее в регионе. Этому, по его мнению, мешает, прежде всего, дефицит понимания процессов, происходящих на Ближнем Востоке, который призваны ликвидировать новые программы РГГУ. Проблемы региона не удастся решить быстро, и поэтому, как отметил Плигин, они будут востребованы в течение продолжительного времени.

РГГУ был создан на базе Московского государственного историко-архивного института постановлением правительства России от 27 марта 1991 года. Вуз ведет обучение студентов по 39 профессиональным образовательным программам бакалавриата и 28 направлениям магистратуры.