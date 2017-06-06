Президенты России и Египта обсудили кризисные ситуации на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы, которая состоялась по инициативе российской стороны, были обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также кризисные ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Собеседники условились о продолжении контактов.

В понедельник, 5 июня, Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сложившуюся ситуацию вокруг Катара. Главы государств призвали все заинтересованные страны к диалогу для выработки компромиссных решений в интересах мира и стабильности в регионе Персидского залива. Стороны подчеркнули необходимость слаженной работы и координации международного сообщества для борьбы с терроризмом.

Также Путин и Эрдоган обсудили практическое выполнение договоренностей о создании зон деэскалации в Сирии.

Ранее 5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. Чуть позже к ним присоединились Йемен, Ливия и Мальдивы.

Катар ответил, что утверждения о Дохе как о пособнике терроризма голословны.