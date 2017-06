Назван самый популярный в мире отель

Best Western Premier Grand Canyon Squire Inn оказался самым популярным отелем в мире по версии туристического сервиса TripAdvisor. Об этом пишет газета Daily Mail.

Расположенную в американском штате Аризона гостиницу пользователи портала бронируют чаще всего. Ее востребованность обусловлена близостью к национальному парку Гранд-Каньон.

Отель располагает 318 номерами, тремя ресторанами, бассейнами и спортзалом. Тарифы на размещение — от 207 долларов в сутки.

Второе место также досталось американскому заведению. Речь идет о Park Lane Hotel в Нью-Йорке. Тройку замыкает еще один отель из США — Yavapai Lodge. Он тоже находится рядом с Большим каньоном.

Самой востребованной гостиницей в Европе, по версии TripAdvisor, стала The Croke Park в Дублине. Находящийся в центре ирландской столицы отель располагает кафе и баром. Тарифы стартуют от 152 долларов за номер. В тройку европейских лидеров также попали The Montague on The Gardens в Лондоне и Absalon Hotel в Копенгагене.

В конце мая стало известно, что отель в Австралии был признан самой популярной у туристов гостиницей, находящейся в лесу.