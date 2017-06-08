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Россияне предпочли ЗОЖ курению и употреблению алкоголя

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В Минздраве заявили о сокращении числа курящих и пьющих россиян. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает «Интерфакс».

«Закончено только что исследование ГАТС (Генерального соглашения о торговле услугами), которое исследовало частоту курения у взрослых россиян. Было показано существенное, более чем на 20 процентов, сокращение курения за последние годы в нашей стране», — заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, подчеркнув, что среди молодежи число курильщиков сократилось в 3,5 раза.

Скворцова отметила, что употребление алкоголя в России уменьшилось на 13,5 процента. Кроме того, на 18 процентов выросло число россиян, ведущих здоровый образ жизни (ЗОЖ) и занимающихся физкультурой.

7 июня стало известно, что самым пьющим российским регионом, по данным Роспотребнадзора, стала Магаданская область. Среди лидеров рейтинга также оказались Москва, Сахалинская область и Республика Коми. Самый низкий объем продаж крепких алкогольных напитков на душу населения зафиксирован в Ингушетии и Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

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