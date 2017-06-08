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Поклонская попросила Генпрокуратуру и ФСБ проверить Transparency International

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») направила генпрокурору России Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину запрос о проведении проверки организации Transparency International Russia. Об этом сообщает РИА Новости, в четверг, 8 июня.

«Прошу провести проверку по деятельности АНО "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" и ее должностных лиц, в том числе дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений», — говорится в обращении.

Парламентарий отметила клеветнический и провокационный характер информации, опубликованной на официальном сайте организации, о якобы имеющейся у нее квартиры в Донецке.

7 июня российское отделение международной антикоррупционной организации Transparency International опубликовало сведения о доходах Поклонской. В материале утверждается, что депутат скрыла факт наличия жилплощади.

Парламентарий назвала ложью эти данные.

В конце мая претензии к декларации Поклонской озвучили представители партии «Яблоко». В частности, они возмутились тем, почему депутат не указала доходы мужа и не задекларировала автомобиль.

Согласно декларации, у Поклонской нет в собственности недвижимости и автотранспорта.

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