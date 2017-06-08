Авиакомпаниям дали 12 дней на решение проблем с задержками рейсов

Росавиация поручила российским авиакомпаниям до 20 июня решить проблему с массовыми задержками рейсов. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает пресс-служба федерального агентства.

До указанной даты перевозчики должны полностью ликвидировать и не допускать впредь сбоев в графике длительностью свыше двух часов. Они также обязаны скорректировать программу полетов, обеспечить наличие резервных бортов и заблаговременно уведомлять пассажиров об изменениях в расписании.

Такое поручение дал глава Росавиации Александр Нерадько по итогам совещания с чартерными авиакомпаниями. Он заметил, что за первые пять месяцев текущего года они существенно нарастили объем пассажирских перевозок.

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Однако увеличение этого показателя не подкреплено наличием нужного количества воздушных судов и персонала, заметил он. Это и приводит к многочисленным случаям отмены и задержек рейсов, пояснил Нерадько.

В ходе совещания чиновники также обратили внимание, что авиакомпании пренебрегают требованиями о резервных бортах. Кроме того, они не всегда предоставляют пассажирам задержанных рейсов полагающиеся бесплатные услуги. Перевозчикам также указали на необходимость использовать полностью исправные лайнеры.

Если авиакомпании проигнорируют упомянутые требования, Росавиация проведет их внеплановые проверки, точечно ограничит чартерную программу этих организаций и предупредит туроператоров и пассажиров об их недобросовестности, предупредили в ведомстве.

В среду, 7 июня, Нерадько заявил, что федеральное агентство может полностью отменить нерегулярные рейсы в стране, если задержки чартеров будут продолжаться. Позднее в тот же день его советник опроверг такую возможность.

Серьезные сбои в расписании возникли в конце мая у авиакомпании «Вим-Авиа». Она, в частности, на несколько часов задержала рейсы в Болгарию, Турцию и по другим направлениям. После этого Росавиация занялась данной проблемой.