В Москве состоится международный винодельческий форум

В Москве текущим летом состоится IV Черноморский форум виноделия (ЧФВ). Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет с 30 июня по 1 июля. Оно является престижной закрытой площадкой для владельцев и топ-менеджеров компаний винодельческого сектора и смежных областей, а также крупнейшим для стран Черноморского бассейна специализированным мероприятием.

Материалы по теме Большая политика со вкусом Международный Черноморский форум виноделия прошел в Сочи

В рамках форума будет организована выставка, в рамках которой представят вина, бренди и другие спиртные напитки из стран Черноморского региона. Там также устроят конференцию, посвященную ситуации на винодельческом рынке региона, мастер-классы и презентации компаний-участниц ЧФВ.

На форуме состоится международный дегустационный конкурс. На нем будут представлены как обычные вина, так и игристые, а также ликеры, портвейны, коньяки, чача, ракия и другие спиртные напитки (всего девять категорий).

В 2016 году ЧФВ проводился в конце июня — начале июля в Сочи. Тогда его посетили около 400 человек, представлявших более 170 компаний и организаций из 21 государства. В этом году организаторы форума ждут существенного увеличения числа участников.

