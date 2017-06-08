В WWF рассказали об этапах создания нацпарка «Хибины»

В конце 2017 года может выйти постановление правительства России о создании национального парка «Хибины» в Мурманской области. Об этом рассказал REGNUM директор Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы России Олег Суткайтис.

«К середине августа должно быть экспертное заключение. В дальнейшем процесс предполагает дополнительное согласование с федеральными органами власти. Если не будет каких-то непредвиденных проблем, то к концу года может выйти постановление правительства», – сказал он.

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Нацпарк «Хибины» в 2011 году был включен в Концепцию развития особо охраняемых территорий России до 2020 года. Его создание затянулось из-за разногласий экологов и добывающих компаний о границах парка.

Однако компромисс все же был достигнут. «Те границы, которые мы сейчас имеем, вызывают определённые сожаления. Очень жаль, что выпал полностью Ловозерский кластер», – отметил Суткайтис.