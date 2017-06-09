Вышел посмертный альбом Чака Берри

Новый студийный альбом американского музыканта Чака Берри, скончавшегося в марте, поступил в продажу. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает радиостанция WJBD.

Пластинка получила название CHUCK («Чак»). В нее вошли десять композиций, среди которых Lady B. Goode, Wonderful Woman и Big Boys.

CHUCK стал первым сольным альбомом Берри за 40 лет. Он был записан в нескольких студиях Сент-Луиса, участие в его подготовке приняли дети исполнителя Чарльз Берри-младший (гитара) и Ингрид Берри (гармоника), а также Джимми Марсала (бессменный бас-гитарист Берри на протяжении сорока лет), Роберт Лор (фортепиано) и Кейт Робинсон (ударные).

Несколько песен из CHUCK опубликованы на YouTube-канале певца.

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Музыкант анонсировал пластинку в день своего 90-летия 18 октября 2016 года. Он отмечал, что работал над ней долгое время и собирался посвятить ее жене Тодди.

Чак Берри скончался 18 марта в своем доме в штате Миссури на 91-м году жизни. Гитаристы рок-группы The Rolling Stones Кит Ричардс и Ронни Вуд назвали смерть исполнителя концом эпохи.