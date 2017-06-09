Слух об отравлении 200-килограммовым гербом Украины из сала оказался фейком

Новость о том, что жители города Алешки Херсонской области (украинский вариант — Олешки, бывший Цюрупинск) отравились салом, из которого ранее в ходе местного фестиваля приготовили самый большой в мире бутерброд в виде герба Украины, оказалась фейком. Об этом в пятницу, 9 июня, пишет «Цюрупинск сегодня».

В качестве подтверждения издание приводит комментарий главного врача Цюрупинской центральной районной больницы Олега Попенко. «Об этой информации я узнал из соцсетей. Посмотрел все наши журналы приемного покоя, амбулаторные обращения и тех, кто поступил на стационарное лечение с диагнозом "пищевое отравление" или жалобами на это — таких пациентов к нам не поступало», — отметил он.

С опровержением выступила и организатор фестиваля «Олешья Green Day» Елена Кравченко-Скалозуб. «Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить олешковцев за участие (...) Призываю их доверять только проверенным СМИ — тем, у которых есть баланс мнений! Не читайте надписи на заборах», — приводит ее слова портал «Южные вести».

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«Цюрупинск сегодня» отмечает, что изначально информация об отравлении появилась на некоем сайте, якобы подконтрольном градоначальнику Алешек Дмитрию Воронову (название портала не уточняется, ссылка на него также отсутствует). При этом утверждается, что чиновник испытывал давнюю личную неприязнь к Кравченко-Скалозуб, что и могло послужить мотивом для публикации такого материала.

На новость обратил внимание ряд СМИ, в том числе и российских.

200-килограммовый бутерброд с салом был приготовлен в Алешках 5 июня. Сандвич выложили в форме герба Украины — трезубца. Вес блюда позволил установить рекорд, который будет занесен в Национальный реестр достижений страны в 2018 году.