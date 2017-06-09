На Дальнем Востоке развернут строительство тральщиков нового поколения

Серийный выпуск кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Александрит» будет развернут на одном из дальневосточных судостроительных заводов. Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель главкома ВМФ Виктор Бурсук.

По его словам, в обозримом будущем военные намерены купить около 40 кораблей этого проекта.

«ВМФ рассчитывает, что с 2018 года Средне-Невским судостроительным заводом будут строиться как минимум по два корабля проекта 12700 в год. Наряду с этим планируется развернуть строительство кораблей противоминной обороны проекта 12700 на предприятиях Дальнего Востока», — рассказал Бурсук.

На данный момент на Балтфлоте введен в строй головной корабль этого проекта «Александр Обухов», ведется строительство еще трех тральщиков (передачу флоту по плану в 2018-2020 годах), четыре корабля заказаны в рамках контракта на серию. Все эти корабли строятся Средне-Невским судостроительным заводом.

Корабли противоминной обороны (базовые тральщики) проекта 12700 «Александрит» — новое поколение специализированных тральщиков флота. Их особенностью является стеклопластиковый корпус, выполненный методом вакуумной инфузии. Полное водоизмещение корабля 890 тонн, максимальная скорость около 16 узлов.

Оборудование корабля обеспечивает формирование противоминного контура, в котором поиск мин ведется как с помощью гидроакустических средств самого тральщика, так и с использованием телеуправляемых и автономных подводных аппаратов.