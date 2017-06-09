Забывшим простыню в животе у роженицы петербургским врачам ограничили свободу

Мировой судья в Санкт-Петербурге на два года ограничил свободу двум медикам, забывшим простыню в животе у роженицы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе горсуда.

«Мариам Аракелян и Галина Шломина признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — отметил собеседник агентства.

Осужденные врачи, согласно приговору, два с половиной года не смогут заниматься медицинской деятельностью.

Наказание в виде ограничение свободы, согласно положениям российского Уголовного кодекса (статья 53), предполагает требования не уходить из дома в определенное время суток, не посещать определенные места, не выезжать из города, не участвовать в массовых мероприятиях и так далее — без разрешения надзирающих органов.

Летом 2016 года в Биробиджане возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, когда в брюшной области умершего от перитонита мужчины была обнаружена забытая врачами марлевая салфетка.