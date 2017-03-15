Хирурга из Кемерово отдали под суд за смерть пациента после операции

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего хирурга одной из районных больниц, из-за ошибки которого скончался пациент. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК в среду, 15 марта.

Врач обвиняется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в июне 2016 года хирург оперировал 66-летнего пациента, у которого была тупая травма живота. В ходе операции доктор повредил скальпелем желудок и левую почку больного. Как отмечается в пресс-релизе, хирург не остановил кровотечение из поврежденных органов как во время операции, так и после. Также обвиняемый не устранил причиненные им повреждения.

Материалы по теме Пробная ошибка Как пациент засудил медиков, разгласивших ложные сведения о его заражении СПИДом

В результате обильной кровопотери у пациента случился шок, на следующий день он скончался. Комплексная судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшего стала потеря крови, вызванная повреждением внутренних органов во время операции.

Прокуратура 19 января сообщила о решении суда, который взыскал в пользу жительницы Южно-Сахалинска 1,3 миллиона рублей за врачебную ошибку. Женщине удалили здоровую почку.