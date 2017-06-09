Захваченные в заложники в Ньюкасле сотрудники центра занятости осовобождены

Все заложники, захваченные неизвестным мужчиной в одном из центров по трудоустройству в британском городе Ньюкасл, освобождены. Об этом сообщает The Independent.

По информации полицейского управления, удерживавший сотрудников бюро занятости мужчина по-прежнему остается в помещении. О мотивах его действий не сообщается.

Ранее 9 июня сообщалось, что злоумышленник вошел в здание центра и, угрожая ножом, захватил в заложники несколько человек. Некоторым сотрудникам удалось покинуть офис самостоятельно.

Полиция оцепила район, на место приехали переговорщики.

12 мая в австрийском городе Эрпфендорф в Тироле мужчина ворвался в отделение банка, где в это время находился один человек, и захватил его в заложники. Место ЧП было немедленно оцеплено полицией. О причинах произошедшего и о том, выдвигал ли нападавший какие-либо требования не сообщалось. Позже злоумышленник сдался сотрудникам правоохранительных органов.