Вооруженный ножом мужчина взял заложников в Ньюкасле

В городе Ньюкасл на северо-востоке Великобритании вооруженный ножом мужчина взял в заложники несколько человек. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, все пленники являются сотрудниками одного из местных центров занятости. На место происшествия прибыли наряды полиции и переговорщики.

Район, где расположено бюро по трудоустройству, перекрыт, ближайшая станция метро закрыта. Из расположенного неподалеку общежития местного университета эвакуированы студенты.

По данным полиции, злоумышленник вошел в помещение центра занятости около 8:00 по местному времени (10:00 мск). Что именно произошло затем, пока неизвестно. По предварительной информации, нескольким сотрудникам бюро удалось самостоятельно покинуть офис. Число оставшихся в заложниках сотрудников уточняется.

12 мая в австрийском городе Эрпфендорф в Тироле мужчина ворвался в отделение банка, где в это время находился один человек, и захватил его в заложники. Место ЧП было немедленно оцеплено полицией. О причинах произошедшего и о том, выдвигал ли нападавший какие-либо требования не сообщалось. Позже злоумышленник сдался сотрудникам правоохранительных органов.