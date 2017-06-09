Бразильская туристка пристала на улице к президенту Болгарии

Туристка из Бразилии попала в курьезную ситуацию, случайно встретившись с президентом Болгарии Руменом Радевым и не узнав его. Видео случившегося было опубликовано на канале YouTube con·spir·a·cy.

В комментарии к ролику поясняется, что бразильянка столкнулась с 53-летним политиком в селе Странджа на юго-востоке Болгарии. Женщина поинтересовалась у Радева, кто он такой, и предположила, что мужчина является значимой персоной, так как его сопровождала большая группа людей.

«Нет, не такой уж я и важный. Такой же, как и любой болгарин здесь», — ответил ей президент. Когда Радев в конце концов сказал путешественнице, кто он, та вначале не поверила ему.