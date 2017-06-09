Hermes отметил 150-летие Канады платком с бобром

Дизайнеры французского модного дома Hermes показали платок, посвященный 150-летию Канады. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Luxurylaunches.

Платок-каре размером 90 на 90 сантиметров назвали Into the Canadian wild. Рисунок для него придумала художница Алиса Ширли, которая сотрудничает с брендом с 2012 года. На создание эскиза ее вдохновила местная природа. На платке изображены медведи, олени, бобры и другие животные, обитающие в Канаде, на фоне ландшафтов. Картину обрамляет красная рамка, которая символизирует любовь жителей страны к жизни.

Аксессуар станет частью осенне-зимней коллекции этого сезона, он будет продаваться в фирменных бутиках по всей Канаде с 15 июня. Цена — 485 долларов.

Дом Hermes был основан во Франции в 1837 году шорником Тьерри Эрмесом (Thierry Hermes). Изначально специализировался на шорных изделиях — конской упряжи и седлах, в настоящее время производит аксессуары из кожи и шелка, одежду, обувь, часы, украшения, парфюмерию и предметы интерьера. Известен своими дорогостоящими сумками Kelly и Birkin. В апреле 2017 года дом выпустил лимитированную серию платков по рисунку американской художницы и графического дизайнера Элейн Ластиг Коэн.