В ФРГ задержаны четверо предполагаемых террористов

Немецкие полицейские задержали в одном из районов Гамбурга четверых вероятных участников террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). Об этом сообщает Bild.

Спецоперация была проведена в 4:30 минут по местному времени (6:30 мск). К дому, где находились подозреваемые подъехало несколько полицейских машин. Сотрудники спецслужб ворвались в помещение и захватили четверых мужчин в возрасте от 39 до 51 года. Трое из них, предположительно — родные братья, четвертый также является их родственником.

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Немецкие следователи полагают, что в 2012 году все они примкнули к группировке «Джабхат ан-Нусра» и участвовали в боевых действиях против правительственных сил на территории Сирии.

Решение об их аресте будет принимать суд, который состоится 13 июня.

14 апреля в городе Целле на севере Германии в руки полиции попали три человека по подозрению в пособничестве террористам. Среди арестованных — два 27-летних мужчины, афганец и турок, и также 25-летняя немка. Их подозревают в том, что они помогали террористу-салафиту, которого задержали еще 21 февраля. Как полагает полиция ФРГ, все арестованные намеревались совершить «крупную акцию насильственного действия, угрожающую безопасности государства».