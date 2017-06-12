По факту ДТП под Тулой возбуждено уголовное дело

Управлением МВД по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе «Крым». Об этом в понедельник, 12 июня, сообщает ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц")», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Столкновение двух легковых автомобилей на трассе М-2 «Крым» в Чернском районе Тульской области произошло днем 12 июня. В результате аварии погибло пять человек

Среди погибших один ребенок. Еще двое пострадавших доставлены в центральную районную больницу города Плавска.