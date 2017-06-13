Скульптор Аполлонов погиб в аварии на Кубани

На Кубани скончался скульптор Александр Аполлонов. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Аполлонов погиб в ДТП на трассе Верхнебаканский — Краснодар в районе станицы Северской.

«38-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Chevrolet, при повороте налево не уступила преимущество в движении автомобилю Lada Priora и допустила с ним столкновение», — рассказала РИА Новости представитель ГУ МВД по краю.

«В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля — известный в Краснодарском крае скульптор Александр Аполлонов — погиб на месте», — добавила собеседница агентства.

Отмечается, что другие пассажиры Lada с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, а водитель Chevrolet обратилась за медицинской помощью на следующий день после аварии.

В настоящее время сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Александр Аполлонов — заслуженный художник России и Кубани, член-корреспондент Российской академии художеств. Среди его работ — стела «Морская слава России» в Новороссийске, бюст Императора Александра II Освободителя в Туле и бюст Василия Маргелова в Краснодаре.